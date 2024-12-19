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Почему зрители требуют убрать гендиректора Первого канала

Почему зрители требуют убрать гендиректора Первого канала

16 сентября 2024 года сетевое издание «Известия» опубликовало данные компании Mediascope, исследующей аудиторию СМИ.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
столько каналов !и что на первом зациклились ! просто не смотрите ! как будто кто то заставляет с ремнём  стоя перед кем то!
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6 час.
В С
Я там периодически смотрю только информационный канал. Новогоднюю программу не буду.
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4 час.

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