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Казанда сентябрьдә көн озынлыгы 2 сәгатькә кыскарачак

Казанда сентябрьдә көн яктысы озынлыгы 2 сәгатьтән күбрәккә кыскарачак. Кояшның чыгу һәм бату вакыты турындагы мәгълүматларга караганда, 1 сентябрьдә көннең якты вакыты 13 сәгать 51 минут дәвам иткән.

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