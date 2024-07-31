Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 113 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    По какому праву жиды Израиля бомбят чужие страны не обьявляя им войну?«Хезболла» подтве...
  • Eduard
    Как вы видите внаглую стреляют ракетами по соседним странам!Al Mayadeen: убив...
  • Eduard
    Их агентура,вот и осведомлины!Белый дом осведом...

Удар зафиксирован в Харьковской области по боевикам из «Кракена»

Удар зафиксирован в Харьковской области по боевикам из «Кракена»

Атака была зафиксирована ночью в Харьковской области. Под удар попали боевики из националистического диверсионного подразделения «Кракен»*, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх