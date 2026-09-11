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Пятый канал

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Песков: Россия по-прежнему открыта для переговоров с Украиной

Песков: Россия по-прежнему открыта для переговоров с Украиной

Россия по-прежнему открыта и готова к переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Владимира Путина Дмитрий Песков.

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