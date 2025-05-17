В Ленобласти герои СВО будут проверять реализацию проекта «Доступная среда»

Объекты, которые пройдут контроль, получат знак «Проверено СВОими» В Ленобласти герои СВО будут проверять модернизацию социальных объектов и транспорта для удобства малоподвижных граждан, рассказал в своем телеграм-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
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