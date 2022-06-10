В Иркутске бдительный подросток передал сотрудникам полиции найденные боеприпасы

22 мая в Иркутске к экипажу дорожно-патрульной службы, осуществлявшего дежурство вблизи остановки общественного транспорта «Гаражи», обратился 14-летний местный житель.

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