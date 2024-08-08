Гатиятулин о капитанстве Яшкина: «В «Ак Барсе» все достойны. В следующих играх попробуем других ребят»

Главный тренер «Ак Барса» выразил мнение после контрольного матча с «Нефтяником» (4:2). – Дмитрий Яшкин вышел на игру с капитанской нашивкой, чей это выбор? Будет ли он капитаном на весь сезон? – В нашей команде все достойны носить капитанскую нашивку.