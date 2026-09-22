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Трамп готовит полные санкции против МУС. Суд могут отрезать от долларов и IT-услуг

Трамп готовит полные санкции против МУС. Суд могут отрезать от долларов и IT-услуг

Информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа подготовила полный пакет санкций в отношении Международного уголовного суда (МУС).

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