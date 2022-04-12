Сотрудники Госавтоинспекции Карачаево-Черкесии и специалисты «Лаборатории безопасности» проводят практические инструктажи для юных пешеходов

6 апреля 2022 года республиканский центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности» при Аграрно-технологическом колледже посетил МБОУ «СОШ № 5 г.
Происшествия11 подписчиков
Популярные статьи
- Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело против депутата Верховной Рады В.А. Наливайченко за призывы к насилию в отношении российских военных
- Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в отношении Галины Гуцол
- Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства повреждения железнодорожных путей в Белгородской области
Свежие комментарии