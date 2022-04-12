Происшествия

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Сотрудники Госавтоинспекции Карачаево-Черкесии и специалисты «Лаборатории безопасности» проводят практические инструктажи для юных пешеходов

6 апреля 2022 года республиканский центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности» при Аграрно-технологическом колледже посетил МБОУ «СОШ № 5 г.

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