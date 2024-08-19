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Китай

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В Китае пройдут торжественные мероприятия, посвященные присоединению ВСНП к МПС

Пекин, 17 августа /Синьхуа/ -- Торжественные мероприятия по случаю празднования 40-й годовщины вступления Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ в Межпарламентский союз /МПС/ пройдут в Китае с 19 по 28 августа.

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