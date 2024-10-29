Asus выпустила GeForce RTX 4070 Ti Super TUF Gaming OG с графическим чипом от RTX 4090 и кулером от RTX 3090

Компания Asus выпустила видеокарту GeForce RTX 4070 Ti Super TUF Gaming OG, которая отличается от других RTX 4070 Ti Super использованием урезанной версии графического процессора AD102 вместо привычного AD103.
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