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Барселона (ATP). 3-й круг. Хачанов сыграет с Эвансом, Циципас встретится с Шаповаловым, Алькарас – с Баутиста-Агутом

Сетка здесь. Barcelona Open Banc Sabadell Барселона, Испания 17 – 23 апреля 2023 ATP 500 Призовой фонд – 2 722 480 евро Открытые корты, грунт Третий круг Йошихито Нишиока (Япония)  Янник Синнер (Италия) Дата проведения 20 апреля, 12.

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