Политика как он...
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Политика как она есть

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В России предложили отменить ОГЭ

В России предложили отменить ОГЭ

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили министру просвещения Сергею Кравцову отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников.

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