ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Про женскую "меркантильность"

Про женскую "меркантильность"

Доброго времени суток! На форуме активно муссируются темы о меркантильности женщин. В свою очередь из жизни лично у меня накопилось много свидетельств того, что мужчины зачастую ничуть не уступают в этом качестве.

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