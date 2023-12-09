Про женскую "меркантильность"

Доброго времени суток! На форуме активно муссируются темы о меркантильности женщин. В свою очередь из жизни лично у меня накопилось много свидетельств того, что мужчины зачастую ничуть не уступают в этом качестве.
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