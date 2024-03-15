Русские заходят в Эритрею. Плацдарм РФ в Баб-эль- Мандебском проливе берёт под прицел 5 и 6 флот ВМС США

Последние недели, гражданские разведки ряда западных стран, в закрытых и открытых источниках, пишут, что наши уже начали заходить и в ближайшее время в Эритрее начнётся строительство пункта материально-технического обеспечения ВМФ России (как в Сирии).
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