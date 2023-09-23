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Гойкович о погоде в Оренбурге: «Да вообще капец! Самое холодное место на Земле, ха-ха. До сих пор не понял, как летом может быть +33, а зимой -33»

Гойкович о погоде в Оренбурге: «Да вообще капец! Самое холодное место на Земле, ха-ха. До сих пор не понял, как летом может быть +33, а зимой -33»

– Насколько в Оренбурге холодные зимы? – Да вообще капец! Кажется, что Оренбург – это самое холодное место на Земле, ха-ха! Два года назад мы с командой вылетали со сборов из Анталии, где было +20.

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