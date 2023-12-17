Неприятный сюрприз: Зеленский подкинул «ухо» Залужному?

У главкома ВСУ Валерия Залужного обнаружили в кабинете «сюрприз». Об этом сообщает РБК-Украина. Стало известно, что «сюрприз» — это прослушивающее устройство, которое обнаружили при подготовке кабинета «к работе».
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