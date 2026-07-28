Новые льготы для пенсионеров: Кто теперь сможет сэкономить на капремонте и вывозе мусора

Новые льготы для пенсионеров уже начали действовать. Теперь часть пожилых граждан сможет сэкономить на капремонте и вывозе мусора, а оформление некоторых мер поддержки станет проще благодаря автоматическому продлению.
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