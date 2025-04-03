Эчәкләрне чистарта торган «Щётка» салаты рецепты

Чи яшелчәләрдән ясалган салат ябыгучы һәм дөрес туклану алып баручылар өчен бик яхшы була. Ингредиентлар: 1 уртача чи чөгендер, 2 уртача кишер, 300 грамм кәбестә, 2 аш кашыгы зәйтүн мае (үсемлек мае), 1 бал кашыгы лимон согы, тоз.
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