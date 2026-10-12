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Киев свернул переговоры в США досрочно. Причиной стала сделка Вашингтона и Москвы по дизелю

Киев свернул переговоры в США досрочно. Причиной стала сделка Вашингтона и Москвы по дизелю

Украинская делегация покинула Майами раньше намеченного срока. Как пишет британское издание Financial Times со ссылкой на источник, причиной стало соглашение о поставках российского дизельного топлива, о котором договорились США и Россия.

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Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

О поставках российского дизельного топлива в США договаривались до телефонного разговора Путина и Трампа, при этом пригласили делегацию из Украину обсудить "детали возможных переговоров".
На какую реакцию рассчитывали в США? Конечно же это "медийный эффект", понятно по чьей вине не могут договариваться стороны - такая трактовка со стороны "миротворца" Трампа. Ведь о поставках СПГ из России в ЕС украинские власти молчат и это на переговоры не влияло.

Профиль пользователя Надежда
Надежда

Какие же смешные эти чубатые морекопатели!) Кукловоды из MI6 приказали изобразить "обиженных" и марионетки послушно поплелись к выходу...))