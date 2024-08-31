Во Франции лидер правых, попавший в опалу из-за союза с Ле Пен, создает собственную партию

Председатель правой французской партии "Республиканцы" Эрик Сиотти, который накануне последних парламентских выборов вызвал конфликт из-за предложения сотрудничать с ультраправыми, объявил о создании собственной политсилы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии