Случайное соседство в самолёте, смерть кумира и новый брак с тёзкой: невероятная судьба вдовы Александра Абдулова

Осенью 2025 года Юлия Абдулова впервые за долгое время появилась на публике не одна. На своем 50-летнем юбилее вдова одного из самых известных актеров страны представила нового избранника — бизнесмена, которого, как и её покойного супруга, зовут Александр.
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