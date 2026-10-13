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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гранат о Глушенкове: «Лучший российский футболист сейчас. С ним мог бы потягаться Кривцов, но у него травма, к сожалению»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат заявил, что хавбек « Зенита » Максим Глушенков прямо сейчас является лучшим российским футболистом.

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