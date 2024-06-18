Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 366 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Одиссей
    а лучше бы в нас вложили. мы при тогдашних стартовых условиях, сейчас уже и Луну бы осваивали. но замысел Киссинджер...В России надо пос...
  • Одиссей
    "в китаях этого давноооо уж нет ...." в Китае рискнешь это сказать?В России надо пос...
  • Одиссей
    бабулька. протри очочки и выучи матчасть. в подробности сталинской двух-укладной экономики вдаваться не буду - яндекс...В России надо пос...

В России надо построить патриотический социализм

В России надо построить патриотический социализм

В правительстве России призвали строить социализм.В России необходимо построить «патриотический социализм» вместо рыночной экономики, которая «сбоит» и не обеспечивает процветания стране, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Одиссей
бабулька. протри очочки и выучи матчасть. в подробности сталинской двух-укладной экономики вдаваться не буду - яндекс тебе в помощь - но, как пример: первые телевизоры в СССР были выпущены &quot;артелью извозчиков&quot;, а во время ВОВ до 20% продукции для нужд фронта изготавливали &quot;артели гардеробщиков&quot;...   кароч...  выпей валерьянки...
Ответить
1 час.
Одиссей
&quot;в китаях этого давноооо уж нет ....&quot; в Китае рискнешь это сказать?
Ответить
1 час.
Одиссей
а лучше бы в нас вложили. мы при тогдашних стартовых условиях, сейчас уже и Луну бы осваивали. но замысел Киссинджера был иным: создать противовес нам - СССР.  Удалось, что скажешь...
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх