В правительстве России призвали строить социализм.В России необходимо построить «патриотический социализм» вместо рыночной экономики, которая «сбоит» и не обеспечивает процветания стране, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
В России надо построить патриотический социализм
Комментарии
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Одиссей
бабулька. протри очочки и выучи матчасть. в подробности сталинской двух-укладной экономики вдаваться не буду - яндекс тебе в помощь - но, как пример: первые телевизоры в СССР были выпущены "артелью извозчиков", а во время ВОВ до 20% продукции для нужд фронта изготавливали "артели гардеробщиков"... кароч... выпей валерьянки...
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1 час.
Одиссей
"в китаях этого давноооо уж нет ...." в Китае рискнешь это сказать?
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1 час.
Одиссей
а лучше бы в нас вложили. мы при тогдашних стартовых условиях, сейчас уже и Луну бы осваивали. но замысел Киссинджера был иным: создать противовес нам - СССР. Удалось, что скажешь...
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1 час.
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