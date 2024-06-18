В России надо построить патриотический социализм

Одиссей бабулька. протри очочки и выучи матчасть. в подробности сталинской двух-укладной экономики вдаваться не буду - яндекс тебе в помощь - но, как пример: первые телевизоры в СССР были выпущены "артелью извозчиков", а во время ВОВ до 20% продукции для нужд фронта изготавливали "артели гардеробщиков"... кароч... выпей валерьянки...

Одиссей "в китаях этого давноооо уж нет ...." в Китае рискнешь это сказать?