Раскрыты новые подробности о посадке самолета на замерзшую реку в Якутии

Сильный туман помешал пилотам Ан-24 «Полярных авиалиний» приземлиться на взлетно-посадочной полосе. Выяснилось, что во время вылета из Якутска и за 35 минут до посадки в поселке Зырянка погодные условия не препятствовали посадке, но потом полосу затянуло туманом.