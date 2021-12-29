smi.today

1 775 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Briz Bazelik
    Похоже на ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИДИОТИЗМ, - страна доведена до полнейшего упадка, а ОНИ всё ищут виновных - ГОМОДИКАРИУСЫ!!!Расследование зав...
  • Ирина Богданова
    Дебилы:( от бессилия бесятся:(!!!!Расследование зав...
  • holms sherlok
    Самое главное пусть пошлины оплачивает покупатель, т.е. украинские компании. А потом и цену поднимут отбить свое....Украина установил...

Владивосток попал в топ лучших городов для внутреннего туризма

Владивосток попал в топ лучших городов для внутреннего туризма

Владивосток вошел в топ-10 городов, которые за последние два года стали популярны у туристов России. Рейтинг новых направлений для внутреннего туризма опубликовал Forbes Life, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх