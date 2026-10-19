Арбитражный суд Москвы обратил взыскание на 58 тысяч тонн топлива компании «Евротранс» (сеть АЗС «Трасса») по иску структуры «Зарубежнефти».
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