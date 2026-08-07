В противостоянии между Россией и Украиной достигнут важный поворотный момент. Но, к несчастью для последней, это совсем не та версия о "переломе в пользу Киева", о котором неустанно твердит Владимир Зеленский.
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