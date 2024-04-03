Генпрокуратура направила запросы США и Германии о терактах против РФ

Аналогичные обращения получат Франция и Кипр Генеральная прокуратура РФ направила США, Германии, Франции и Кипру запросы и обращения группы депутатов Госдумы об организации со стороны США и других западных стран терактов против РФ.
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