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«Нафтогаз» пожаловался на доминирующее положение «Газпрома» на газовом рынке ЕС

«Нафтогаз» пожаловался на доминирующее положение «Газпрома» на газовом рынке ЕС

НАК «Нафтогаз Украины» пожаловался в Европейскую комиссию на злоупотребление российским «Газпромом» доминирующим положением на европейском рынке газа, что, по мнению украинской стороны, является причиной рекордного роста цен на газ в Европе.

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