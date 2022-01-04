«Нафтогаз» пожаловался на доминирующее положение «Газпрома» на газовом рынке ЕС

НАК «Нафтогаз Украины» пожаловался в Европейскую комиссию на злоупотребление российским «Газпромом» доминирующим положением на европейском рынке газа, что, по мнению украинской стороны, является причиной рекордного роста цен на газ в Европе.
НАК «Нафтогаз Украины» пожаловался в Европейскую комиссию на злоупотребление российским «Газпромом» доминирующим положением на европейском рынке газа, что, по мнению украинской стороны, является причиной рекордного роста цен на газ в Европе.
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