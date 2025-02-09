Страстная пятница может стать выходным днем: иеромонах Макарий призвал депутатов посодействовать распространению духовности россиян Ольга БезродняяСтрастная пятница, одна из самых значимых дат в православном календаре, вновь стала темой обсуждения в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии