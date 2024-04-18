Коби Уайт и Майкл Джордан – единственные игроки «Буллз», набиравшие 40 очков и 5 передач при 0 потерь

Разыгрывающий «Буллз» набрал 42 очка, 9 подборов и 6 передач, не совершив ни одной потери. До него в составе «Чикаго» показатели в 40 очков, 5 передач и 0 потерь удавалось продемонстрировать только Майклу Джордану (5 раз).