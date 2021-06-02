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Левая русофобская дрянь на службе у Ходора

Левая русофобская дрянь на службе у Ходора

Maski-ShouСправка. Дарья Владимировна Полюдова (род. 4 февраля 1989 года; Кувасай, Узбекская ССР, СССР) — российская левая гражданская активистка, ставшая известной благодаря «маршу за федерализацию Кубани» и последующему судебному разбирательству.

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