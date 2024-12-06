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Забег на «Кубок кристальной трезвости» вновь пройдёт в Ижевске 1 января

Забег на «Кубок кристальной трезвости» вновь пройдёт в Ижевске 1 января

Ижевск. Удмуртия. В четвёртый раз в Ижевске пройдёт забег на «Кубок кристальной трезвости» (0+). Как рассказала замглавы города Наталья Гвоздкова, он традиционно пройдёт утром 1 января, лишь старт сдвинули на час позже обычного — на 11:00.

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