Забег на «Кубок кристальной трезвости» вновь пройдёт в Ижевске 1 января

Ижевск. Удмуртия. В четвёртый раз в Ижевске пройдёт забег на «Кубок кристальной трезвости» (0+). Как рассказала замглавы города Наталья Гвоздкова, он традиционно пройдёт утром 1 января, лишь старт сдвинули на час позже обычного — на 11:00.