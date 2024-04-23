Выступления танцоров на турнире в Петербурге отменены, у фигуриста найдена кишечная инфекция

Соревнования взрослых танцевальных дуэтов на турнире в Санкт‑Петербурге отменены. Елена Соколова, тренер Егора Петрова, выступающего в танцах с Алисой Абдуллиной, сообщила «Матч ТВ», что фигурист снялся с турнира из-за кишечной инфекции.