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Серебро Логинова в пасьюте, Новака депортировали из Австралии, «Реал» взял Суперкубок Испании, 756-й гол Овечкина, совет ФФКР против Коляды и другие новости утра

Серебро Логинова в пасьюте, Новака депортировали из Австралии, «Реал» взял Суперкубок Испании, 756-й гол Овечкина, совет ФФКР против Коляды и другие новости утра

Всем доброе утро! Ежедневный дайджест главных новостей дня уже тут как тут ☕️ Главное к этому часу: 1.

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