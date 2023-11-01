Известный американский боец заявил, что не приедет в Россию даже за $ 10 млн

Деррик Льюис исключил вариант с переходом в российские промоушены. Известный американский тяжеловес из UFC Деррик Льюис рассказал, что после того, как он покинет лигу, он ни при каких обстоятельствах не перейдет в российские промоушены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии