В Генштабе исключили изменение срока службы призывников

Призыв на срочную службу не связан с проведением специальной военной операции на Украине, сроки службы по призыву останутся прежними, заявил в интервью «Красной звезде» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский.
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