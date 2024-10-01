В Генштабе исключили изменение срока службы призывников

Страна и люди

Призыв на срочную службу не связан с проведением специальной военной операции на Украине, сроки службы по призыву останутся прежними, заявил в интервью «Красной звезде» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский.