Минфин США защитил валютные интервенции по поддержке иены для предотвращения скачка доходностей облигаций

Министр финансов США Скотт Бессент выступил с официальным защитным заявлением относительно беспрецедентных масштабных интервенций на валютном рынке, проведенных Минфином для стабилизации курса японской иены.
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