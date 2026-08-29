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Минфин США защитил валютные интервенции по поддержке иены для предотвращения скачка доходностей облигаций

Минфин США защитил валютные интервенции по поддержке иены для предотвращения скачка доходностей облигаций

Министр финансов США Скотт Бессент выступил с официальным защитным заявлением относительно беспрецедентных масштабных интервенций на валютном рынке, проведенных Минфином для стабилизации курса японской иены.

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