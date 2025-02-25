Маржи переработки и беспокойство о поставках толкнули цены на нефть вверх Татьяна АрестоваВчерашний рост цен на нефть продолжился 25 февраля на фоне новых санкций США против Ирана, что усиливает опасения относительно возможного сокращения предложения.
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