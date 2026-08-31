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"Больше не хотят туда возвращаться" — офицер ВСУ о массовом дезертирстве

"Больше не хотят туда возвращаться" — офицер ВСУ о массовом дезертирстве

Украинские военные всё чаще бегут с передовой, и даже командиры подразделений признают: солдаты больше не хотят возвращаться в окопы, где их ждёт верная смерть.

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