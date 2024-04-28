Парк военной техники в Салехарде к Дню Победы пополнится новыми экземплярами

К Дню Победы в Салехард (ЯНАО) приедут новые экземпляры для коллекции военной техники. Сегодня из Московской области уже доставили и установили в парке Победы танк Т-90, ожидается еще вертолет Ми-24, рассказал мэр города Алексей Титовский.