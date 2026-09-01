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Татар-информ

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Ахметов: в Агрызском районе строят животноводческий комплекс на 6 тыс. голов

Ахметов: в Агрызском районе строят животноводческий комплекс на 6 тыс. голов

В рамках рабочей поездки в Агрызский район исполняющий обязанности Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов встретился с руководителями хозяйств, инвесторами, главами сельских поселений и активом района.

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