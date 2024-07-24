«Чудо-настойка» из этого растения — настоящий антистресс

Настойка лаванды — домашнее средство, которое используется для лечения различных заболеваний. Это источник антиоксидантов, которые защищают клетки и ткани от окислительного стресса и уменьшают воспаление в организме.
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