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Капе − о драке с Мокаевым: «Ты сначала поздоровался, а потом ударил в крысу. Ты просто ублюдок, а не сын Дагестана, где создают мужчин»

«Что ты за мусульманин? Ты сказал мне «Салам», попросил о совместном фото, а потом ударил меня как крыса.

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