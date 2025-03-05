Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Администрация Трампа приостановила прием заявок на въезд беженцев с Украины

Администрация Трампа приостановила прием заявок на въезд беженцев с Украины

Администрация американского президента Дональда Трампа приостановила рассмотрение иммиграционных заявлений, поданных мигрантами из стран Латинской Америки и с Украины, которым было разрешено въехать в США при экс-президенте Джо Байдене, передает ТАСС сообщение телекомпании CBS.

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