Администрация Трампа приостановила прием заявок на въезд беженцев с Украины

Администрация американского президента Дональда Трампа приостановила рассмотрение иммиграционных заявлений, поданных мигрантами из стран Латинской Америки и с Украины, которым было разрешено въехать в США при экс-президенте Джо Байдене, передает ТАСС сообщение телекомпании CBS.