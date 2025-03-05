Администрация Трампа приостановила прием заявок на въезд беженцев с Украины

Администрация американского президента Дональда Трампа приостановила рассмотрение иммиграционных заявлений, поданных мигрантами из стран Латинской Америки и с Украины, которым было разрешено въехать в США при экс-президенте Джо Байдене, передает ТАСС сообщение телекомпании CBS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии