Как вам новая качелька ну пляже в #Сочи ? Сегодня и небо и волны 😍 находится на самом известном пляже Ривьера.
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Как вам новая качелька ну пляже в #Сочи ? Сегодня и небо и волны 😍 находится на самом известном пляже Ривьера.