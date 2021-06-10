Газета Труд

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Это вам не Петр Ильич, а Филипп Бедросович!

Это вам не Петр Ильич, а Филипп Бедросович!

В преддверии трех матчей группового этапа Евро-2020 с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) в Санкт-Петербурге и Данией (21 июня) в Копенгагене сборная России провела два контрольных поединка с Польшей (1:1) в гостях и Болгарией (1:0) в Москве.

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