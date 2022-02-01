Аргументы недели

97 574 подписчика

Телеканал «Кан-11»: военные России могли применить системы РЭБ против Израиля в ответ на его авиаудары по Сирии

Телеканал «Кан-11»: военные России могли применить системы РЭБ против Израиля в ответ на его авиаудары по Сирии

Российские военные могли применить свои комплексы радиоэлектронной борьбы против Израиля в ответ на его воздушные удары по Сирии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх