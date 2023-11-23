Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ФСБ задержала украинского агента в форме курьера за подготовку теракта в Воронеже

ФСБ задержала украинского агента в форме курьера за подготовку теракта в Воронеже

ФСБ задержала украинца по делу о подготовке теракта против военного в Воронеже Мужчина готовил по заданию украинских спецслужб террористическую атаку против высокопоставленного военного, утверждают в ФСБ.

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