ФСБ задержала украинского агента в форме курьера за подготовку теракта в Воронеже

ФСБ задержала украинца по делу о подготовке теракта против военного в Воронеже Мужчина готовил по заданию украинских спецслужб террористическую атаку против высокопоставленного военного, утверждают в ФСБ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии